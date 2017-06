Lužnici obsadí kamiony

Lužnice - Tradiční setkání truckerů se od pátku do neděle koná v kempu v Lužnici.

Setkání trucků v Lužnici.Foto: Deník/Stanislava Koblihová

V pořadí již dvacátá Truck show Lužnice vypukne již v pátek, kdy do kempu začnou najíždět první účastníci se svými kolosy na kolech. Pro veřejnost bude areál otevřen od 18 hodin. V tutéž hodinu je na programu i spanilá jízda kamionů z Českých Budějovic, Jindřichova Hradce a Tábora, odkud se sjedou právě do lužnického kempu. Od 20 hodin je pak na programu úvodní diskotéka.

Hlavní celodenní a noční program, na který je zvána i nejširší veřejnosti, turisté i domácí, se v s kempu Lužnice odehraje v sobotu. Od rána sem budou najíždět další účastníci a v 10 hodin dojde k oficiálnímu zahájení 20. ročníku Truck show. V 11 hodin se všechny vozy vydají na spanilou jízdu Třeboňskem.

Trasa povede z Lužnice do Lomnice nad Lužnicí, Mláky a přes Třeboň zpět do Lužnice, kam by se všichni měli vrátit kolem 12.45 hodiny. Odpoledne pak budou mít návštěvníci možnost prohlédnout si trucky v kempu a od 14 hodin je nachystáno soutěžní odpoledne. V 15.45 hodin se můžete těšit na ukázky speciálů v areálu kempu, v 17 hodin jsou na programu vodní soutěže. V půl sedmé se všem představí malí hasiči z Hamru Soptíci, kteří předvedou ukázku likvidace dopravní nehody.

Večer pak nebude chybět vyhodnocení soutěží a předání cen, vyhlášení vítězů soutěží o Nej truck očima řidičů, Super truck, Nej dodávka, Nej speciál, Nejvzdálenější kamion, Dědeček truck, Music truck, Firma s největším zastoupením, Nej RC model. Dojde také na dražbu zahradního krbu pro nadaci Truck HELP. Od 20:30 se pak mohou všichni těšit na Travesti show Kočky, chybět nebude ukázka osvětlených trucků, dále zahrají ve 22 hodin Milan Schelinger, Petra Černocká a Parkán. V doprovodném celodenním programu si mohou návštěvníci prohlédnout i veterány, RC modely kamiónů, prezentaci odtahových speciálů a jeřábové vyprošťovací techniky, trialových speciálů. Kdo bude chtít, může se svézt ve vojenské technice, vyprošťovacím speciálu, v kamionu, v trialových speciálech i v megatraktoru a na programu jsou i vyhlídkové lety. O zábavu nebudou mít nouzi ani děti, pro které je připravena jízda na koni, malování na obličej i tělo, tetovací studio, foto od profesionálního fotografa, aquazorbing, skákací hrad.

V neděli se pak po dechové zkoušce truckeři rozjedou zpět ke svým domovům.