Majitel chce za ruinu moc, míní Včelničtí

Nová Včelnice - Zámek v Nové Včelnici chce získat město zpět, jednání ale vázne na ceně.

Pohled na zámek v Nové Včelnici.Foto: Deník/Lenka Novotná

Zámek v centru Nové Včelnice, který od roku 2008 vlastní Jiří Smitka, stále chátrá. Objekt se nestal hotelem, jak majitel zamýšlel, a jak říká starosta Karel Dvořák, se zámkem se osm let nic neděje. To je důvodem snahy města o vrácení zámku zpět do svého majetku.

Jako reálnou kupní cenu vidí vedení města částku 800 tisíc korun, majitel si však zámek cení na 1 219 826 korun. Starostovi přijde částka nepřijatelná. „Já přece nedám tolik peněz za chátrající zámek," říká rozhořčeně.

Problém spočívá mimo jiné v tom, že současný majitel chce po městu zaplatit své investice. „Ano, vyměnil okna, ale ta jsou dnes zase vytlučená včetně rámů vandaly, to přece nebudeme platit," upozornil starosta. Zastupitelé za těchto podmínek koupi zamítli a připravují další jednání s majitelem. Jiří Smitka se k celé věci odmítá vyjadřovat.

Podle Karla Dvořáka jsou nyní dvě varianty. „Buď smlouvu dodrží a zámek přestane chátrat, nebo přizná, že to není v jeho silách," míní. Ani samotné město by na kompletní opravu zámku peníze nemělo. „Vše by se muselo dělat postupně a s pomocí dotací. Možností, co by zde mohlo být, je mnoho. Od úřadu po domov pro seniory," uzavřel starosta.