Malí Hradečáci vyrazili k zápisům

Jindřichův Hradec - Ve všech šesti jindřichohradeckých základních školách se v úterý odpoledne konaly zápisy do prvních tříd. Podle předpokladů k nim mělo dorazit kolem tří stovek předškoláků.

V 1. základní škole očekával ředitel Luboš Možíš 49 dětí ze spádové oblasti a dalších 21 z obcí mimo ty, s nimiž má škola smlouvu o společném školském obvodu. "Ale víme již nyní o dětech, které z různých důvodů jdou k zápisu jinam, než do spádové školy," zmínil ředitel.

Zároveň upozornil, že v loňském roce měli ve škole osm odkladů. Kolik bude těch letošních, to se teprve uvidí. Právě pozdější termín zápisů by měl dát šanci těm, kteří by možná při lednovém zápisu neuspěli. "Tři měsíce jsou u takto starých dětí velký rozdíl. Dělají pokroky každým týdnem. Uvidíme, jak se to projeví," říká Luděk Možíš, podle kterého bylo i dosud spoustu odkladů zbytečných. Zmínil také, že i mateřské školy se více zaměřují na práci s předškoláky a snaží se včas upozornit na případné nedostatky a rodiče s dítětem odeslat do pedagogicko-psychologické poradny.

Aby se předškoláci mohli dostatečně seznámit s prostředím a neměli ze zápisu třeba strach, pořádá pro ně 1. základní škola ukázkové hodiny a také zápis nanečisto. "Vyzkoušejí si, jaké to je ve škole, prohlédnou si ji a při zápisu už ví, do čeho jdou," poznamenal ředitel. K zápisu se sem dostavil i Tadeáš Konopecký. Jeho maminka Klára Konopecká ubezpečila, že na zápis se synkem chystala průběžně. "Navíc starší dcera už do školy chodí, tak také hodně okoukává od ní," zmínila a dodala, že za rok je stejné kolečko čeká ještě jednou. "Ani jsme nepřemýšleli, že by syn chodil někam jinam. První základku máme spádovou a chodí sem i starší dcera, tak bude moct také třeba ráno bráškovi pomoci," dodala.



Kolik dětí nakonec do první třídy nejen 1. základní školy, ale i všech ostatních nastoupí, bude jasné až na začátku září.