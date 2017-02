Města a obce statečně čelí letošní zimě

Jindřichův Hradec - K letošním sněhovým přívalům se obce musejí chtě nechtě stavit čelem.

Sníh na Jindřichohradecku. Ilustrační snímek.Foto: archiv Deníku

Ptali jsme se starostů měst a obcí: Jak bojujete se sněhem? Hýbe letošní zima vašimi penězi? Kdo u vás sníh uklízí?

Petr Nekut, starosta Kardašovy Řečice:

"Se sněhem bojujeme samozřejmě velmi, protože v letošním roce je ho hodně. Ale vybavili jsme se novou technikou, která nám velmi pomáhá při úklidu zejména chodníků – je to zametací stroj, který má velký výkon a dokáže dosucha vymést chodníky, takže to se nám daří. Daří se nám do určité míry i ohledně místních komunikací, i když tam se jedná o to, že to určitou dobu trvá a na okrajové komunikace dojde později. Údržba města několik hodin vždycky trvá, tak to je. Používáme posypy spíš inertní, sůl se snažíme nepoužívat, protože nechceme ničit zbytečně životní prostředí. Samozřejmě že zásoba nám došla, momentálně doplňujeme posypové materiály, protože čekáme, že se zima ještě prodlouží. Ano, náklady stoupají, ale s tím se prostě musí počítat. Loňská zima byla o něco příznivější, něco jsme ušetřili, letos je to zase více.