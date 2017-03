Města pomáhají občanům šetřit

Nová Bystřice – Po Českých Velenicích a Chlumu u Třeboně se do projektu Obec občanům, který má pomoci lidem ušetřit za energie, připojují také v Nové Bystřici.

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

Jak vysvětlil tajemník Rudolf Hubinger, město samotné již dva roky šetří díky burzovnímu obchodu s energiemi řádově statisíce a obdobnou možnost chce nyní zprostředkovat i občanům.

„V tomto projektu lidé dopředu ví a mají spočítáno, kam se mohou dostat. Nevidíme v tom nějaké riziko. Výsledky jsou pěkné a my to můžeme podpořit a umožnit lidem ušetřit nějaké peníze,“ vypověděl tajemník s tím, že Bystřičáci o projektu byli informovaní jednak ve zpravodaji, letáčky a konají se i informační schůzky. Právě dnes od 15 do 17 hodin se v bystřické knihovně koná další setkání, na kterém se místní mohou dovědět více podrobností. Projekt je v Nové Bystřici na úplném počátku, ale tajemník Rudolf Hubinger doufá, že se osvědčí a lidé projeví zájem.

Jak ukazují zkušenosti z dalších míst, kde se zapojili již dříve, zájem lidí je velký. Již dříve pro Deník uvedl místostarosta Českých Velenic Pavel Chabiniok, o projekt je mezi Veleničáky zájem. „Přihlásilo se opravdu mnoho občanů. Troufám si říci, že projekt bude úspěšný,“ vyzdvihl. Na Jindřichohradecku se k projektu připojili ještě v Chlumu u Třeboně, v Jihočeském kraji je zapojeno dohromady 15 měst a obcí.

Jak projekt funguje?

Projekt Obec občanům se soutředí na vytváření volných prostředků, které poslouží obcím i domácnostem a firmám na jejich území k podpoře projektů, které povedou ke zlepšení prostředí a podmínek k životu v obcích. Projekt má tři fáze. První je v provozu od roku 2013 a zaměřuje se na snižování výdajů za elektřinu a plyn prostřednictvým energetických soutěží. Druhá fáze projektu je zaměřena na optimalizaci výdajů za vodné a stočné. O tom, na co se má zaměřit třetí fáze projektu, je možné nyní hlasovat na webu www.obecobcanum.cz. V budoucnu by tak lidé mohli ušetřit ještě za výdaje za hypotéky, odpoadové hospodářství nebo díky úsporným spotřebičům.