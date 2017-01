Města začínají hlídat platné revize kotlů

Jindřichohradecko - Až dvacet tisíc korun pokuty mohou od začátku roku schytat majitelé domů s kotly, které nemají revizi.

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

Nejen požárům, ale také spalování nepovolených paliv a s ním spojeným emisím a obtěžování okolí, se snaží zabránit zákon o ochraně ovzduší. Uvádí, že pokud majitel domu s kotlem na pevná paliva nepředloží na žádost úředníka potvrzení o revizi kotle, riskuje pokutu ve výši až dvacet tisíc korun.

„Kontroly bude provádět pracovník odboru životního prostředí, který vykonává státní správu na úseku ochrany ovzduší," sdělila mluvčí hradeckého úřadu Karolína Průšová.

Prohlídky kotlů mají probíhat nejen průběžnou kontrolou, ale také na základě upozornění. „O plošných kontrolách se zatím neuvažuje," řekla. Pro kotle, které byly osazené do konce roku 2016, měla být kontrola provedená do posledního prosincového dne. Následně by se měla provádět ve dvouletých intervalech.

„Kotle instalované po prvním lednu letošního roku musí mít revizi technického stavu a provozu hotovou do 31. prosince roku 2018," dodala mluvčí úřadu Karolína Průšová.

Hradecký úřad se chystá kontrolovat majitele nemovitostí zejména na základě upozornění.

„Už v prosinci se jedno takové objevilo. V tuto chvíli byli vlastníci upozorněni na pravidla a musí doložit doklad o provedené kontrole oprávněným technikem," uvedla mluvčí. Pokud majitel na výzvu úřadu potvrzení nedoloží, dopustí se přestupku, za který může být pokutován až dvaceti tisíci korunami.

Za pálení věcí zakázaných či neurčených výrobcem kotle potom hrozí postih až do výše padesáti tisíc korun.