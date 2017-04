Město rozdává trámy z vyhořelého zámeckého pivovaru

Jindřichův Hradec - Záchranné práce na ruině vyhořelého zámeckého pivovaru začaly.

Ze smutného spáleniště v těchto dnech dělníci vyklízejí množství ohořelých dřevěných trámů. Radnice se rozhodla věnovat dřevo případným zájemcům zcela zdarma. "Nabízíme ohořelé prvky dřevěných konstrukcí k využití na palivo, a to zcela zdarma včetně odvozu do sedmi kilometrů," uvedla mluvčí radnice Karolína Průšová.

Společně se záchrannými pracemi za zhruba čtyři miliony korun, které kromě vyklizení prostor zahrnují také provizorní zastřešení a komplexní úklid rumiště, začíná město uvažovat o budoucím využití lukrativní stavby, již město loni koupilo od soukromého majitele za necelých osm milionů korun.

Podle dřívějších slov starosty Stanislava Mrvky zřejmě vznikne jakýsi otevřený dotazník pro obyvatele, pomocí kterého by mohli navrhovat, co by se s pivovarem mělo v budoucnu dít.

