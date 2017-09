Místa pro dvě stovky lidí v zóně nebudou

Nová Včelnice – Vznikající průmyslová zóna v Nové Včelnici přišla o jednoho z investorů.

Až dvě stovky nových pracovních míst sliboval jeden z investorů, který měl zájem o pozemky v nově vyrůstající průmyslové zóně v Nové Včelnici. Z prodeje ale sešlo.

Jak vysvětlil starosta Karel Dvořák, již v průběhu letošního roku se ukázalo, že tolik míst podnik neposkytne. Nakonec firma, která sídlí v Otíně a rozšiřuje zde provoz, od vybudování nové výrobní haly ve Včelnici upustila. „Pro nás to ale neznamená žádnou tragédii, protože jsou již další zájemci,“ ubezpečuje Karel Dvořák.

V zóně tak zůstávají dva prodané pozemky ze tří, kde mají v horizontu čtyř let vyrůst podniky, v nichž najde zaměstnaní dohromady přibližně třicet pracovníků. Parcela, z jejíhož prodeje sešlo, byla největší a podle starosty by tu mohlo najít práci zhruba osmdesát lidí.

V současné době se čeká na stavební povolení pro výstavbu komunikace v této lokalitě, která umožní investorům přístup k jejich pozemkům a možnost zahájit stavbu samotných hal. „Trochu se to zaseklo na hlukové studii, ale předpokládám, že do konce září by to mělo být vyřešeno a hned jak budeme mít stavební povolení, vypíšeme výběrové řízení na dodavatele stavby,“ vypověděl starosta.

Doplnil, že původně bylo v plánu zahájit stavbu páteřní komunikace letos, což se ale nestihne. Celá by tak měla být dokončena v příštím roce. „Je to i podmínka k tomu, aby i ostatní investoři dostali stavební povolení na výstavbu svých závodů, kdy jsou nyní ve fázi projektování,“ popsal.