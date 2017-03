Mládežnický parlament bude jednat se zastupiteli

Jindřichův Hradec - Nejenom o lávce přes Vajgar se se zastupiteli v úterý odpoledne chtějí bavit členové hradeckého Parlamentu mládeže.

Parlament mládeže Jindřichův Hradec chystá prezentace, které v úterý představí zastupitelům města.Foto: archiv PMJH

Lepší Hradec pro mladé od třináct let výš. S takovým heslem se v úterý plánují setkat mladí z Parlamentu mládeže s jindřichohradeckými zastupiteli. Projektový manažer parlamentu Adam Chyška naznačuje, že diskuze se povede o věcech, které mladí pro město za zásadní. "Budeme se vyjadřovat k lávce přes Vajgar, kterou měla ve svém volebním programu spousta stran. Chceme ukázat alternativu, která by tolik nezasahovala do přírody," uvádí příklad.

Adam Chyška zároveň vyzdvihuje zkušenosti celého kolektivu Parlamentu. "Zasadili jsme se o to, aby bylo v Jindřichově Hradci workout hřiště. Myslím si, že docela úspěšně - je zapsáno v letošním rozpočtu města a výstavba by měla začít tento rok," zmiňuje.