Mladí proti ostříleným: co a jak v Hradci zlepšit?

Jindřichův Hradec – Jak vyřešit nepěknou protihlukovou stěnu, z čeho vyrobit lávku přes Vajgar nebo proč by měl v Hradci vzniknout atletický tunel pro tréninky sportovců?

V úterý se sešli členové hradeckého Parlamentu mládeže s devíti zastupiteli města, kterým představili svoje návrhy a nápady na to, co by se v Hradci dalo zlepšit.Foto: Deník / Hudec Adam

Nejen o tom se bavila sedmička členů hradeckého parlamentu mládeže, která se v úterý odpoledne setkala s hradeckými zastupiteli. Na setkání jich dorazilo devět z dvaceti sedmi.



Předseda parlamentu Matyáš Dvořák představil místním politikům projekty, které sdružení na letošní rok chystá. „Kromě besed se zajímavými osobnostmi nebo toho, že se chceme věnovat aktuálním událostem v Hradci, jakými byly například revitalizace Husových sadů nebo náměstí, chystáme například mezigenerační piknik nebo debatu na téma Koho volit do poslanecké sněmovny,“ řekl.



Studenti poté zastupitelům předkládali jednotlivé nápady. Patřilo mezi ně třeba možné řešení protihlukové zdi na okruhu kolem města. Ta by se podle zástupců parlamentu dala řešit přestavbou z vkusných dílů vyrobených z recyklovaných pneumatik, nebo třeba živým porostem.



Dříve velmi diskutovaná lávka přes Vajgar by se zase podle členů parlamentu mohla na hladině rybníka objevit pouze dočasně, třeba jenom na prázdniny, a mohla by být sestavená ze smontovaných plastových kostek s dlouhou životností. Zhruba hodinový záznam z celého kulatého stolu můžete nalézt na facebookové stránce Parlament mládeže Jindřichův Hradec.