Mladí rybáři v Suchdole nad Lužnicí rozšířili členskou základnu

Suchdol nad Lužnicí - V sobotu 3. června se v ranních hodinách na návesním rybníku v Hrdlořezích rozlosoval tradiční rybářský závod dětí do 15 let.

Mladí rybáři v SuchdoleFoto: archiv spolku

Pořádající organizaci Českého rybářského svazu v Suchdole nad Lužnicí se do závodu přihlásil rekordní počet mladých rybářů, kteří ve dvou kategoriích půlhektarový rybníček obsadili téměř do posledního místa, kdy ze čtyřiceti možných startovních pozic bylo obsazeno 34. Shodně 17 mladších a 17 starších lovců bojovalo v přátelském duchu a za velmi příznivého počasí nejen o poháry a další atraktivní ceny, které mohl hlavně díky městu Suchdol nad Lužnicí a dalším sponzorům místní rybářský spolek připravit. Odnášeli si také pěkné zážitky u vody mezi ostatními kamarády.



Po celou dobu závodu bylo pro děti připraveno bezplatné občerstvení. Za dozoru rozhodčích, kterými letos byli členové motoklubu Suchdol Riders, se uskutečnilo po dvou kolech, kdy to druhé bylo díky počasí doslova horké. Děti chytaly především kapry, amury a plevelné rybky. Ve starší kategorii obsadil 1. místo Roman Matějka, 2. místo Tomáš Ježek a 3. místo Petr Werner. Kategorii mladších (do 10let) vyhrál Matyáš Ježek, druhý byl Jakub Vrchota a bronzový štítek na poháru získal Richard Vladyka. Největší rybou závodu byl kapr o délce 55 centimetrů, kterého ulovil Jakub Vrchota.



Ceny předal společně s organizátory místostarosta obce Suchdol nad Lužnicí Jan Kronika, kterému patřila i letošní závěrečná řeč. Před rozchodem domů absolvovali všichni závodníci a pořadatelé hromadné foto, po kterém se na rybník vrátil jeho každodenní klid. Věříme, že se dětem závody líbily a že ceny, které dostal nakonec každý, byly až tím posledním důvodem k účasti…



Předcházející akcí dětských rybářských závodů bylo slavnostní ukončení rybářského kroužku „Na háčku“. Na podzim roku 2016 se vedoucím Davidovi Hrbkovi a Petru Klímovi hlásilo jedenáct nových žadatelů o získání prvního rybářského lístku. Děti se scházely dle možností, vyjma prázdnin a svátků, pravidelně každý sudý týden v pátek, na zvelebené a nově vybavené klubovně organizace.



Učily se teoretickým i praktickým znalostem nutných nejen ke vstupu do řad suchdolských rybářů, ale i k poznání života vodního prostředí a všeho ostatního kolem něj. Vázání háčků, určování druhů a popis ryb, znalost etiky a rybářského řádu, metody lovu ryb, ale i problematiku moderního rybaření, o tom všem i mnohém jiném byly děti informovány.



Po závěrečném absolvování testu teoretických znalostí a poznání deseti druhů sladkovodních ryb tak v sobotu 20. května po půlročním snažení řady členské základny rozšířilo sedm chlapců a tři děvčata. Dva členové absolvovali kroužek zájmově druhým rokem, jedna dívka kroužek v průběhu ukončila.



Za účasti rodičů, členů výboru a starosty města Suchdol nad Lužnicí Luboše Hešíka, bylo všech deset vstupujících členů řádně pasováno na rybáře. U kádě s kapříkem a ferulí v ruce se úkolu zhostil předseda organizace Ladislav Michalík. Následovalo vzájemné posezení u grilu a rozloučení s novými vyznavači Petrova cechu.



Tato vzniklá tradice bude snad prodloužena i příštím kroužkem. Petrův ZDAR!

David Hrbek