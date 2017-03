Mladík chtěl přespat v pečovatelském domě

Třeboň - Špatné místo pro nocleh si vybral šestadvacetiletý mladík, který chtěl přenocovat v třeboňském domě s pečovatelskou službou.

V neděli po čtvrt na deset večer dostala hlídka městské policie oznámení, že do domu kdosi vlezl oknem, které vylomil. Na místě strážníci již společně s policisty zjistili, že okno do objektu nebylo vypáčené, ale uzavřené, ani dveře nebyly poškozené.

Z hlavních dveří ale po chvíli vyšel mladík, který se nejprve vymlouval na to, že si šel k jedné z obyvatelek domu půjčit deku. Ta to ale popřela a mladík se následně přiznal, že příběh s dekou si vymyslel, okno do budovy si nechal předem otevřené, aby zde mohl přespat. Případem se dále zabývá policie ČR.