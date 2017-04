Mlýnskou kvůli sesuvu skály čeká zjednosměrnění

Jindřichův Hradec - Sesuv zvětralé skály pod obloukem silničního mostu v Mlýnské ulici omezí provoz.

Místostarosta Bohumil Komínek přiznává, že město v souvislosti se zmírněním následků nečekaného rozpadu skály čeká velká investice. "Jsme ve spojení se statikem, který připravuje projekt na záchranu. Je velkým problémem, že zmíněné místo není v geologickém ohledu ani trochu ideální. Než se dopracujeme k většímu a celkovému řešení, budeme se snažit most zpevnit. Zda je místo v současné době nebezpečné, to nedokáže nikdo definovat," vysvětluje.



Podle jeho slov se větší práce nestihnou během uzavírky Václavské ulice (tedy do konce května), a proto se Mlýnská bude v budoucnu muset znovu zavírat. "Po jejím opětovném uzavření budeme muset místo sesuvu prozkoumat komplexně, protože kámen, který se vyvalil, může a určitě také bude zvětrávat i dál - a možná o to rychleji, teď, když už se kus vysypal," říká místostarosta.

Celá záležitost velmi pravděpodobně vyústí ve zjednosměrnění tohoto úseku Mlýnské ulice - tedy tak, jak to doporučuje posudek odborníka na statiku. "V souvislosti s tím bychom se silnici možná pokusili o kousek rozšířit, víme, že je tam úzký profil jak pro auta, tak pro chodce, kterých se v těchto místech pohybuje velké množství. Konkrétní čas úprav se zatím nedá odhadnout, ale chtěli bychom to mít hotové maximálně do dvou let," doplňuje Bohumil Komínek.K sesunuté skále se vyjadřovali také čtenáři Jindřichohradeckého deníku na facebookovém profilu. Ptali jsme se, zda za rozpad kamene může spíš zvýšená dopravní zátěž v souvislosti s rekonstrukcí Václavské ulice, nebo povětrnostní vlivy a počasí. "Podle fotografie a toho, jak vypadají kameny, tak za to částečně může otřes po autech a hlavně stáří. Vždyť léta letoucí se o to nikdo nestaral," napsal Lukáš Zwicker.