Mrholení a ledovka se Jindřichohradecku vyhnuly

Jindřichohradecko – Nástrahy zimního počasí v podobě hustého sněžení a ledovky se Jindřichohradecku ve středu vyhýbaly.

Ilustrační foto.Foto: Deník/Lenka Novotná

Podle službukonajícího dispečera jindřichohradecké správy a údržby silnic Jana Pelešky přes noc přes noc na středu chemicky ošetřované úseky zmrzly, ale po údržbě byly dopoledne holé a mokré. „Na úsecích ošetřovaných inertním materiálem přesypáváme nebezpečná místa," uvedl dopoledne Jan Peleška s tím, že nemají hlášené žádné nehody či jiné dopravní problémy.

Podotkl, že daleko horší situace byla v pondělí, kdy padalo i mrznoucí mrholení a sněžilo.

V úterý policisté na Jindřichohradecku šetřili jednu nehodu spojenou s počasím. Stala asi dva kilometry od Třeboně, když řidička v zatáčce nepřizpůsobila rychlost, auto dostalo smyk a havarovalo v příkopu. Ženu s lehkým zraněním převezla záchranka na ošetření.

Ve středu dopoledne policisté hlásili klid. Podle vedoucího jindřichohradecké služby dopravní policie Karla Kotila už se zřejmě lidé naučili na sněhu jezdit a jsou opatrní. Od začátku roku máme zatím méně nehod. "Je také dobře, že u nás nejdříve padal sníh a pak pršelo, kdyby to bylo obráceně, tak by to klouzalo daleko víc," zmínil.

Tři až čtyři úrazy související s mrazivým počasím, evidují v posledních dnech v jindřichohradecké nemocnici na urgentním příjmu. Podle primáře Filipa Řeřichy se tak nejedná o žádný enormní nárůst počtu případů, které by se na jeho oddělení dostaly v souvislosti s pádem na sněhu či ledu. "Ani záchranka nám nepřiváží takové úrazy. Díky Bohu zatím nejsou ani nějaké nehody. Lidé jsou už asi opatrnější a když vidí, jaké je venku počasí, občas se podle toho i chovají," informoval.

Několik centimetrů čerstvého sněhu, které přes noc z úterý na středu pokryly Jindřichův Hradec a jeho okolí, zvládli údržbáři ukočírovat bez větších potíží. Ředitel Služeb města Jindřichův Hradec Ivo Ježek ve středu dopoledne uvedl: "Přes noc trochu sněhu připadlo, ale žádnou kalamitu jsme nezaznamenali. Co se týká města, všechno jsme v brzkých ranních hodinách zvládli uklidit bez nějakých větších potíží."

Ráno byla dopravní nehoda v Jindřichově Hradci v Jarošovské ulici u areálu Kupka, ale bez zranění.