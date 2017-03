Muzeum se pro letošní rok oblékne do afrického hávu

Jindřichův Hradec – Zajímavou sbírku afrických hraček a dalších cenných artefaktů ze sbírek Národního muzea představí už koncem března Muzeum Jindřichohradecka.

Muzeum Jindřichohradecka. Ilustrační fotografie.Foto: Deník/ Adam Hudec

Výstava je zařazená do cyklu „Kdo si hraje, nezlobí“ a jako taková je zaměřená především na dětského návštěvníka. Potrvá až do konce letošního roku. V průběhu roku ji v muzeu doplní workshopy a přednáškové cykly seznamující návštěvníky nejen s africkou kulturou, ale i s činností různých humanitárních organizací. Do afrického hávu se oděje také letošní Muzejní noc.



Slavnostní vernisáž Afriky hravé se uskuteční ve čtvrtek 30. března ve výstavním sále „Ve Svatojánské“.