Na cestu kolem světa bude stačit jediný víkend. Na festivalu Nadivoko

Mrákotín – Jak se žije v největším slumu v Africe? Co všechno se dá sníst? Kam všude se dá, nebo nedá dojet na handbajku? Jak vypadá cesta kolem světa stopem, s báglem na zádech a s minimem peněz? Co obnáší cestování na kole napříč zeměkoulí? Jak hydrobiolog, fotograf a popularizátor vědy Petr Jan Juračka natáčel s drony na K2 v Himalájích a co z toho vzniklo?

dnes 08:40 SDÍLEJ:

To všechno se dozvíte už o víkendu od 22. do 24. září na tábořišti u rybníka Dolní Mrzatec nedaleko Mrákotína na Jihlavsku. Uskuteční se tam totiž druhý ročník cestovatelského festivalu Nadivoko. Zájemci o víkend plný nejen cestovatelských zážitků se stále mohou přidat. K dispozici je celkem čtyři sta míst, kapacita je nyní zaplněna zhruba z poloviny.



„Letos se nám program opravdu povedl. Mezi největší perly bezpochyby patří Matěj Balga, který objíždí svět na kole, či Petr Jan Juračka, biolog a popularizátor vědy, který na ukázku přiveze i své drony. Zajímavostí je, že Juračka je držitelem světového rekordu. Se svým dronem natáčel na K2 ve více než 6 300 metrech nad mořem, tedy ve výšce, kam se žádný běžný dron ještě nedostal,“ řekl jeden z pořadatelů Stanislav Dadák.



Návštěvníci se mohou těšit na přednášky s promítáním. Některé budou zaměřeny na kontroverzní témata ve světovém kontextu, některé budou čistě dobrodružné o překonávání lidských možností, jiné zcela zábavné. Workshopy a doprovodný program nabídnou například zdravovědu, kuchyni, outdoorové aktivity, fotografování. Na místě bude možné výtvarně a hudebně tvořit, proběhne i burza průvodců a map a podobně. Oba večery uzavřou koncerty, na festival dorazí několik kapel. Program je koncipován tak, aby se jednotlivé aktivity co nejméně kryly a každý si vybral to, co ho nejvíce láká a zajímá.



Festival se koná na tábořišti u rybníka Dolní Mrzatec poblíž Mrákotína a tomu odpovídají i podmínky. „Areál tvoří jen budovy kuchyně a sociálního zázemí. Účastníci přespávají ve vlastních stanech na louce a na místo akce musí poslední část trasy z Mrákotína k Dolnímu Mrzatci dojít pěšky,“ informoval Dadák s tím, že na festival mohou dorazit také rodiny s dětmi.



Loni se prvního ročníku festivalu zúčastnilo skoro 300 lidí a 20 přednášejících, konalo se celkem 5 workshopů a vystoupilo 6 kapel. Podrobné informace najdete na webu www.festivalnadivoko.cz nebo na Facebooku Nadivoko – Cestovatelský festival.

Autor: Zuzana Musilová