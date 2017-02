Na Hromnice správně končí vánoční doba

Jižní Čechy - Svátek Uvedení Páně do chrámu (2. února) se lidově nazývá Hromnice. Tento den se slaví i Světový den zasvěcených osob.

Nejznámějším zvykem, který se váže k dnešku, je svěcení svícív kostelích. Během roku je lidé zapalují za oknem při bouřce. Traduje se, že svíčky chrání dům před bleskem nebo úrodu před zničením. Dříve se také jako „světlo Kristovo" svíce přikládalak lůžku zesnulého.

Kam můžete na svěcení hromniček vyrazit?

J. HRADEC: Mše začne v klášterním kostele sv. Kateřiny v 18 hod. V úvodu čeká účastníky žehnání svící a průvod.

Č. BUDĚJOVICE: Setkání zasvěcených osob (řeholnic a řeholníků, kteří zasvětili svůj život Bohu) bude zahájeno v 9.30 hod. mší s otcem biskupem Vlastimilem Kročilem v katedrále sv. Mikuláše.

TÁBORSKO: Mše svatá v klášteře na náměstí Mikuláše z Husi v Táboře začne v 8 hod. Farář Michal Pulec požehná svícím a s věřícími absolvuje průvod se zapálenými svíčkami. Stejně budou Hromnice vypadat v 16.30 hod. v kostele v Sezimově Ústí a v 17 hod. v klášteře v Klokotech.

STRAKONICKO: V kostele na Podsrpu ve Strakonicích začne hromniční mše v 17.30 hod. Ve Volyni od 18 hod. v kostele Všech svatých.

KRUMLOVSKO: V kostele sv. Víta v Č. Krumlově se budou svíce světit v 17 hod., v kostele sv. Petra a Pavla v Kaplici od 17.30 hod. a v klášteře Vyšší Brod v 6.15 hod. Mše zahrne procesí ze zimní sakristie, mše se koná v zimní kapli. V dalších kostelích se slavnost odehraje v neděli: např. v kostele sv. Markéty v H. Plané 5. února v 8 hod., v kostele sv. Bartoloměje ve Frymburku v 9.45 hod.

PÍSEK: Mše v děkanském kostele Narození Panny Marie začne v 8 hod., svíčky posvětí farář František Hemala, další svěcení se uskuteční v 18 hod. v klášterním kostele Povýšení sv. Kříže. „Zapálení hromničky je pro lidi posilou ve špatných časech," připomněl kostelník děkanského kostela Alois Němec a dodal: „Pokud si farníci nepřinesou vlastní svíčky, budou k dostání na místě." (zde)

Význam dne:

✓ Podle serveru vira.cz Hromnicemi dříve končila vánoční doba. Svým obsahem je to třetí hlavní vánoční svátek. Připomíná událost, kdy Maria a Josef přinesli Ježíše 40 dní po narození do jeruzalémského chrámu, aby ho odevzdali Bohu a obětovali „dvé holoubat". V chrámě ho prorok Simeon nazval „světlem k osvícení pohanů".

✓ Zároveň se jedná o svátek Očišťování nejsvětější Panny, které ženě zákon ukládal 40. den po porodu.

Zvyka a tradice:

✓ Bývalo zvykem slavnostním způsobem s ozdobenými pluhy i zvířaty vyorat první „jarní" brázdu.

✓ Na statku měla být polovina krmiva a polovina živin pro rodinu, aby se zima přečkala. „Na Hromnice – půl krajíce, půl píce."

✓ Lidé věřili, že pokud by hospodyně vzala o Hromnicích do ruky jehlu, přitáhl by její hrot blesk a stavení by zapálil. Šití bylo v tento den tabu. Ani klít, tancovat nebo žertovat se nesmělo.