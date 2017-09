Na jihu Čech se v loňském roce zvětšily vodní plochy o 109 hektarů

Třeboňsko - Podle předsedy představenstva holdingu Rybářství Třeboň Jana Hůdy je přínos rybníků v krajině právě v souvislosti s otázkou dlouhodobého sucha naprosto stěžejní. Renovaci těch současných a výstavbu nových vodních ploch proto jednoznačně podporuje.

„Jsem přesvědčen o tom, že je to jediná rozumná cesta. Vody v krajině ubývá. Čím více tady budeme mít rezervoárů, tím lépe,“ míní Jan Hůda a dodává, že výborné jsou právě rybníky, protože jednak mají funkci zavlažovací, ale také jsou určené k chovu ryb.

Rybníků v krajině bývalo mnohem víc, naopak struktura hospodaření, jako je dnes na polích, taková nebyla. Pryč je také spodní voda. „Rozhodně podporujeme jakoukoli opravu rybníků, výstavbu nových a renovaci rybníků tam, kde byly,“ zdůraznil předseda představenstva holdingu.

Jižní Čechy jsou na tom podle něho co do počtu vodních ploch i stavu vody relativně nejlépe v České republice. Naopak otázka sucha je podle něho typická pro Moravu. „To je hrůza,“ podotkl a upozornil, že čím víc vody se v krajině podaří pochytat, tím lépe. „Ale určitě to neuděláme nějakým sudem pod okapem. To chce dělat větší věci, budovat soustavy. Dřív byla celá krajina plná meandrů, říčky a stoky, to všechno se klikatilo. Dneska to máte všechno zkanalizované, svedené a když to někam spadne, tak zase rychle, ať je to pryč. Ano, ono je to rychle pryč, ale pak máme rybníky a přehrady plné bahna,“ uvedl Jan Hůda.

Samotné Rybářství Třeboň se v současnosti stará o 488 rybníků o celkové rozloze 8086 hektarů. Samozřejmě i v jejich případě dochází k pravidelným opravám a čištění.