Na Peráčku opraví další ulice

Dačice - V dačické lokalitě Peráček by již brzy měla začít druhá etapa rekonstrukce místních komunikací.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Karel Pech

Radní nyní rozhodli o vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele. Jak vysvětlil starosta Karel Macků, tato etapa předpokládá rekonstrukci dolní části ulice Pantočkova od křižovatky s ulicí Na Peráčku, dále oprevu celé ulice Na Jordánku a spojnici ulic Na Jordánku a Na Sádkách.

Dojít by mělo k vydláždění komunikací z kamenných kostek, chodníky a parkovací stání by pak měly být z dlažby z kamenných kostek. "Součástí je také vybudování nové kanalizace ve spojovací ulici, rozšíření veřejného osvětlení, přeložky sítí a rozvodů trubek pro optické kabely," doplnil starosta. Práce by měly začít v dubnu a hotovo má být do července.