Na Peráčku pokračuje oprava ulic

Dačice – Do druhé etapy se dostala rekonstrukce místních komunikací v dačické lokalitě Peráček.

Dačice. Ilustrační foto.Foto: archiv Deníku

Dělníci tady postupně opraví ulice Na Jordánku, dolní část Pantočkovy ulice a spojnici ulic Na Jordánku a Na Sádkách. Dojde zde k odvodnění, opravě kanalizace a veřejného osvětlení. Nutné bude také přeložení inženýrských sítí. Stavbu provádí firma Sates Čechy, která nabídla při výběrovém řízení provedení prací za 3 847 575 korun bez DPH. Právě výběrovým řízením se tak městu podařilo původně předpokládanou cenu zakázky snížit o přibližně 45 procent. Rekonstrukce by měla skončit do 31. července. Až do září pak bude v Dačicích pokračovat oprava ulice Antonína Dvořáka, kde dojde i k rekonstrukci chodníků.