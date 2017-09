Na řidičák se zatím fronty nestojí

Jindřichohradecko - Výměna průkazu do konce roku čeká na Hradecku ještě tisíce řidičů. Na úřadě se ale zatím nečeká.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Archiv

V letošním roce končí na Jindřichohradecku platnost tisícům řidičských průkazů vydaných v roce 2007. Například na Dačicku jich zbývá do konce roku vyměnit ještě 792 z 1144.

Podle vedoucího odboru dopravy Pavla Gřunděla se dá největší nápor žadatelů ještě očekávat. „Během října a listopadu uplyne platnost nejvyššímu počtu řidičských průkazů. Řidiči by si měli jejich platnost hlídat a dostatečně včas požádat o výměnu, aby se vyhnuli frontám a případným sankcím,“ upozornil.

Podstatné podle něho zároveň je i to, že v případě, kdy lidé o vydání nového řidičského průkazu nepožádají včas a budou řídit i po uplynutí jeho platnosti, vystavují se riziku pokuty za řízení bez platného řidičského průkazu. Za tento přestupek hrozí pokuta na místě do 2 tisíc korun a v případě správního řízení až 2500 korun.

Pavel Gřunděl zmínil, že lidé mohou o výměnu požádat nejdříve tři měsíce před skončením jeho platnosti a výměna je zcela bezplatná. "Zákonná lhůta pro vydání nového řidičského průkazu je do 20 dnů nebo ve zkrácené lhůtě do 5 pracovních dnů. To je ale za poplatek 500 korun," podotkl s tím, že k žádosti je nutné prokázat se platným dokladem totožnosti, dále musejí dodat stávající řidičský průkaz a také průkazové foto, neboň na odboru dopravy se nefotí. "Žádost o vydání řidičského průkazu se již nevyplňuje, je tisknuta ze systému registru řidičů," dodal.



Na odboru dopravy v Jindřichově Hradci se ohledně řidičáků otočí zhruba stovka lidí denně. Podle mluvčí radnice Karolíny Průšové se ale fronty netvoří. „Pokud lidé čekají, tak maximálně deset minut,“ uvedla.