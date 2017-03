Na rozhledně u Valtínova začíná sezona

Valtínov – Na výlet se v sobotu můžete vypravit na rozhlednu a do lesoparku U Jakuba u Valtínova, která se po zimě opět otevírá veřejnosti.

Slavnostní otevírání lesoparku u rozhledny U Jakuba ve Valtínově. Foto: Deník/Lenka Novotná

Rozhledna bude v březnu v provozu o víkendech, a to v sobotu od 10 do 17 a v neděli od 10 do 16 hodin. Lesopark a naučné stezky kolem jsou přístupné bez omezení.

Najdete tady kromě jiného perníkovou chaloupku, přírodní bludiště nebo staroslovanské opevnění se strážními věžemi. V okolí lesoparku najdou vyžití i milovníci adrenalinu, je zde vytvořená dráha pro kola. Vstupné do lesoparku je zdarma.