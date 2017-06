Na táborech zbývají poslední volná místa

Jindřichohradecko – Prázdniny se kvapem blíží a někteří rodiče ještě stále shánějí místo pro své dítko na letním táboře. V tuto dobu to ale již může být problém.

Například tábory, které pořádá jindřichohradecký dům dětí a mládeže, jsou podle ředitele Vladimíra Prokýška již obsazené. „Mám informace, že všechny tábora máme naplněné. Zvažujeme, když některé dítě se ještě přihlásí, jestli ještě nějaká možnost je,“ informoval a vysvětlil, že vzhledem k tomu, že dům dětí pořádá tábory stanové, jsou limitovaní právě stanovou základnou.

„Snažíme se ještě vyhovět, ale už je to těžké. Řekl bych, že letos byl enormní zájem, až nebývale. Loni to bylo daleko menší. Letos všechno včetně příměstských táborů je naplněno,“ zmínil. Nyní už dokonce evidují i náhradníky a jediná šance dostat se na tábor je poté, co by se někdo jiný odhlásil. „Šance je opravdu malá,“ uzavřel.

Největší zájem byl tradičně o předprázdninový tábor pro rodiče s nejmenšími dětmi v rámci Baby clubu. „Je to takový netradiční tábor, který děláme v předstihu, protože je možné udělat jej ještě ve školním roce, aby potom nezabíral místo běžným táborům. Byl naplněný během dvou tří dnů,“ vyzdvihl.

Stejně tak i letní tábor, který pořádá Pionýrská skupina 8. března na Klepákově mlýně, je již beznadějně vyprodaný. Jak uvedla vedoucí skupiny Lenka Malá, letos bylo plno do poloviny února. „Letos to bylo strašně rychle. Začátkem ledna jsme dávali přihlášky a během měsíce už to bylo plné,“ popsala. Náhradníky sice i tady evidují, ale jak Lenka Malá upozornila, většinou se nestává, že by někdo odpadl. „Spíš výjimečně, když je nějaký úraz nebo nemoc těsně před táborem. Šance je malá,“ zmínila.

Pár volných míst ještě hlásí z letního tábora Bílá skála. Tamní vedoucí Vratislav Ulrich potvrdil, že na prvním a čtvrtém běhu ještě nějaká místa jsou. „Druhý a třetí byl ale plný opět ještě rychleji než loni. Je to rok od roku lepší a jsme za to rádi,“ chválí. Velký zájem byl také o místa pro děti s nadváhou, která jsou součástí posledního čtvrtého běhu, jen tito táborníci mají navíc speciální péči odborníků na dětskou obezitu. „Zájem byl veliký, místa byla během tří dnů pryč,“ poznamenal Vratislav Ulrich.