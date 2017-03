Nad 600 metrů může „padat“

Jižní Čechy – Pro 7. březen platí odlišné pranostiky.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Vladimír Šťastný

Jedna říká: O svatém Tomáši sníh bředne na kaši.

Druhá odporuje: O svatém Tomáši snížek často napráší.

A jak v úterý? Předpověď mluví o oblačné až zatažené obloze, místy se spustí déšť nebo přeháňky, podle meteorologa Františka Vavrušky může v polohách nad 600 metrů jít o srážky sněhové.

Denní teploty dosáhnou 5 až 8 °C, na horách bude 0 °C. A jaké je hodnocení letošní zimy? Nejnižší teplota klesla na –33,0 °C na Kvildě Perle 7. ledna.

Leden byl místy o 5 °C chladnější než normál

České Budějovice – Sníh a mráz nabídla po dlouhých letech právě končící zima, Deník zjišťoval, jak ji hodnotí klimatoložka Českého hydrometeorologického ústavu v Českých Budějovicích Miloslava Starostová.

Lze už v současnosti skutečně mluvit o konci zimy?

Vzhledem k vývoji počasí zima v nižších a středních polohách skončila, rozhodně zima typu ledna 2017 s trvalými mrazy a sněhovou pokrývkou. Nicméně nadále i musíme počítat s krátkodobými vpády studeného vzduchu a samozřejmě zcela jistě nočními mrazy. Na horách mírné zimní počasí stále trvá a ještě vydrží.

Některé lidi po předchozích teplejších zimách ta letošní trochu zaskočila. Byla skutečně něčím mimořádná, nebo jde jen o zkreslený dojem?

Skutečně té letošní, vlastně teplotně normální zimě předcházely zimy velmi teplé, chladnější zima jako celek prosinec až listopad byla naposledy zima 2010/2011. Po více letech sněhová pokrývka zůstávala ležet také v nižších polohách, delší čas trvale mrzlo, zamrzly rybníky, ale vyskytly se také inverzní smogové dny.

Jak hodnotíte teploty s ohledem na předchozí zimy a při srovnání s dlouhodobými statistikami?

Průměr, jak je obvyklé, mnoho schová. Jak jsem již zmiňovala, zima jako celek prosinec až únor byla teplotně v mezích normálu. Teplotně normální byl v jižních Čechách také prosinec 2016, na horách až teplotně nadnormální. Leden byl poměrně studený, o 3 °C místy až o 5 °C chladnější než normál, tj. hodnotíme ho jako teplotně podnormální až silně podnormální. Průměrná měsíční teplota v únoru byla o 2 až 3 °C teplejší než normál, tudíž teplotně nadnormální.

Jaké nejnižší hodnoty teplot byly letos v regionu naměřeny? Jaké nejdelší chladné období jste zaznamenali?

Nejnižší teplota byla zaznamenána na Kvildě Perle dne sedmého ledna, a to –33,0 °C. V těchto polohách na Šumavě to ovšem není zase až tak neobvyklý mráz. Mrazům kolem –20 °C jsme odvykli v nižších a středních polohách a letošní zima přinesla minimální teplotu –23,1 °C v Borkovicích jedenáctého ledna. Tento den byl nejchladnější i v Českých Budějovicích, kde jsme naměřili teplotu –17,1 °C.

Budeme-li pokládat za den se silným mrazem den, kdy minimální teplota klesne na –10 °C a méně, tak takových dnů bylo v zimě v Českých Budějovicích celkem 12, v Českém Krumlově 14, v Borkovicích u Veselí nad Lužnicí 18 a v Třeboni 14, přičemž s výjimkou jednoho dne se jednalo o leden 2017. Mrazivé počasí v Českých Budějovicích začalo třicátého prosince 2016 a vydrželo do jedenáctého ledna 2017, kdy se na dva dny přechodně oteplilo, potom opět mrzlo od čtrnáctého ledna až do třetího února. V únoru už mrzlo spíše mírně, ovšem v Borkovicích nebo ve Vyšším Brodě klesaly teploty na hodnoty blízké –10 °C i v únoru.

Jak na tom byla zima co do množství srážek, doby, kdy ležela sněhová pokrývka?

Bohužel, ačkoliv jsme si sněhu poměrně užili, tak srážkově byla zima jako celek podnormální. Často se vyskytovalo anticyklonální inverzní, mrazivé počasí, které je na srážky chudé. Prosinec byl srážkově podnormální, místy až silně podnormální, leden hodnotíme jako srážkově normální až podnormální a ani únor moc srážek nepřinesl, zůstal srážkově normální až podnormální. Sněhová pokrývka vzhledem k mrazům zůstávala dlouho ležet. V Českých Budějovicích ležela souvislá sněhová pokrývka o výšce jednoho centimetru a více od třetího ledna do třetího února 2017, na horách ležela souvislá sněhová pokrývka, i když nepříliš vysoká, nepřetržitě od dvanáctého prosince 2016, v lednu sněhu poměrně dost přibylo a v polohách nad 1000 metrů zůstává souvislá sněhová pokrývka nadále.

Nakolik se letošní sníh může promítnout do nasycenosti půdy vodou?

Vzhledem k tomu, že množství srážek za zimu 2016 až 2017 bylo podnormální, nasycenost půdy vláhou se pravděpodobně nenavýší, ale je výhodou, že většina vody ze sněhu se postupně do půdy vsakuje.