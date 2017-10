OBRAZEM: Nad Lužnicí se neslo vodácké "ahoj"

Suchdol nad Lužnicí - Vodáci v Suchdole nad Lužnicí zamkli řeku na první západ.

Suchdolský vodácký klub již po osmatřicáté pořádal zamykání Lužnice. Již před desátou hodinou dopolední se na břehu u vodácké základny u mostu na Klikov začaly scházet posádky a připravovat lodě k vyplutí. Přestože se zpočátku zdálo, že počasí vodákům přát nebude, nakonec ve správný čas vysvitlo slunce a připravilo všem příjemnou plavbu, která pro někoho končila u jezu Pilař, pro jiné až v tábořišti v Majdaleně.

Nejprve ale bylo nutné Lužnici zamknout na první západ. Toho se tentokrát ujal za vodácký klub Josef Franta. Podle něj se zamykání většinou účastní kolem stovky lodí, letos jich přijelo zřejmě i kvůli nepříznivé předpovědi počasí o něco málo méně. Celkově ale sezonu nehodnotí příliš kladně. "Byla to bída. Tady se sice dalo jezdit, ale vody bylo málo," poznamenal.

Letošní ročník zamykání Lužnice zpestřila navíc jedna slavnostní událost. Jeden z vodáků, novopečený dědeček, tady pokřtil svou vnučku Amálku. Její maminka Martina Křížová jezdí na vodu už osmadvacet let, poprvé jela právě na zamykání řeky, takže křest v Lužnici se doslova nabízel. "Včera nám bylo šest neděl, takže jednak jsme už mohli mezi lidi a navíc já jsem vodačka, taťka mě k tomu přivedl, takže jsme si řekli, že to je ideální příležitost," usmívala se a rozhodně dodala, že k vodáctví povede právě i svou dcerku Amálku. "Na vodě jsou skvělí lidi, je to spousta zážitků. Když se člověk cvakne, to k té vodě patří. Voda je prostě krásná," líčila. "Pro mě je Lužnice srdeční záležitost," dodala. Amálku prý na vodu vezmou možná už za rok, při dalším ročníku zamykání Lužnice.

Ten si jistě nenechá uniknout ani Tomáš Bicera se syny Štěpánem a Ondřejem z Dunajovic. Sám jezdí na Lužnici už nejméně třicet let, kluci začali ve třech a čtyřech letech. "Je to naše rodinná tradice," říká Štěpán. Jeho táta poznamenal, že otevírání a zamykání Lužnice si člověk nesmí nechat ujít. "Jedině nemoc by nás mohla zastavit," míní. Kluci už jezdí na lodi sami, mladší Štěpán na háčku, a jsou na to jaksepatří pyšní. "Kdo to má v srdci, tak se sem vrací a na počasí se neohlíží. Tady se vždycky udělá nakonec hezky," tvrdí Tomáš Bicera.

Suchdolští vodáci a jejich příznivci se letos u řeky sejdou ještě jednou, a to 25. prosince, kdy Lužnici zamknou na druhý západ a nechají jí až do jara spát.