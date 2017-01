NÁZOR: K úpravám náměstí Míru

Jindřichův Hradec - V redakci Deníku se schází nejrůznější ohlasy na anketu, která má rozhodnout o osudu náměstí Míru. Přinášíme vám je v původní podobě.

Náměstí Míru v Jindřichově Hradci. Ilustrační snímek.Foto: Deník/Lenka Novotná

Dnes ráno v ČRo České Budějovice na téma úprav náměstí Míru v J.Hradci zazněla zase snůška demagogie a polopravd.....jak už se to stává v poslední době při podobných stavebně architektonických akcích téměř tradicí .

Není možné, aby o podobě hlavního a jedinečného historického náměstí, rodinného stříbra Hradečáků návštěvníků města , která tady zůstane stejně jako „pásový opar „budovy České spořitelny a jiných nesmyslů, na dalších několik desítek let rozhodovala jen samozvaná úřednická komise složená s úředníků loajálních politickému vedení města, památkářka bez vlastního názoru ochotná se připojit k většině a vedoucí hospodářské komory zastupující jen část z 21 tisíc obyvatel města, tj. podnikatelů a bankéřů na náměstí......To vše bez účasti nezávislého architekta , který by dohlížel především na to hlavní, co pak město zviditelňuje – architektonickou hodnotu návrhu ! Tady nejde jen o technické a provozní řešení … o počet parkovacích stání a stromy, jak je občanům neustále demagogicky podsouváno, ale o víc. Především o kvalitní návrh vypracovaný kvalitními ne-li špičkovými architekty a především hlavně pracovně nezávislými na zakázkách města, který by byl chloubou města. Špičkovými architekty proto, že jde o mimořádné náměstí v historicky jedinečném prostředí a to vyžaduje mimořádný a velmi citlivý přístup zkušeného a osvědčeného tvůrce.

Účast občanů, jako už několikrát v nedávné minulosti, je zúžena zase opět jen na jakousi populistickou anketu výběru ze dvou řešení vybraných z hlediska architektonického vzhledu naprosto nedostatečně neodbornou komisí absolutně bez citu pro genius loci centra města. Město neustále proklamuje ústy svých představitelů svůj zájem svolat fórum na tato architektonicky a esteticky citlivá témata města a probrat připomínky zejména ze strany odborné veřejnosti. Zatím se tak ale neděje a vše se stále znovu odehrává v uzavřených kancelářích s rozhodnutími, které mají zejména právě v historické části MPR negativní důsledky, které postupně smazávají genius loci místa – špatný vzhled, nekvalitní provedení bez rychlé reklamace a odstranění závad .

Takto dopadla např. rekonstrukce Svatojánské ulice na tzv. pěší zónu neprodyšným uzavřením povrchu asfaltem a betonem pod nekvalitní dlažbou, po všech stránkách odbytá a necitlivá úprava františkánských zahrad na parkoviště, tankodrom v podobě cyklostezek podél Nežárky od Mlýnské ulice, nepříliš v detailech kvalitní rekonstrukce staré radnice nebo nedotažená oprava fasády domu čp.174/I, z poslední doby pak stále vlhké a zatím ještě nereklamované prostory nedávno otevřeného suterénu Muzea fotografie a MOM.....a další a další…o rozhledně ani nemluvě. Zrovna tak se právě v podobně historických a rozumně vedených městech vrací zpět kamenná dlažba i do navazujících ulic na MPR nebo MPZ, jen u nás se stále více asfaltuje a dláždí z betonu. Jako kdybychom měli zbytečné peníze na rozhazování za nekvalitní a nedotažené projekty a odbyté realizace a nevážili si toho, co tady jedinečného zachovaly předchozí generace. Vzpomeňme např. na období osvíceného starosty JUDr.Merta přelomu 19, a 20. století . Tehdy se i v J.Hradci objevily projekty od nejvýznamnějších architektů českých zemí – Kotěry nebo Novotného a dlažbu náměstí chválili i v Praze.

Kdo z členů komise – úředníků a politiků se natolik dobře orientuje v současné architektuře rekonstrukcí v historických centrech , aby byl oprávněn k výběru kvalitních architektů ke zpracování 5 návrhů ? Jak je možné, že nebyli osloveni pro tuto architektonicky výjimečnou akci pro město i architekti odjinud, a to přímo osobnosti z naší současné architektonické špičky, když už se nekonala oficiálně architektonická soutěž ?

Výmluva na stránkách Deníku Jhradecka a oficiálních stránkách města na architektonickou soutěž jako drahou a pomalou a od občanů odtažitou je demagogicky zavádějící, protože např. v historickém městě Litomyšli, která je co do počtu obyvatel rozhodně menší než J.Hradec, to takto jde a současná architektonická špička v oblasti návrhů v historickém prostředí si tam při návrzích podává dveře. Vedoucí odboru rozvoje města Litomyšle Ing. Antonín Dokoupil je hodnocen v architektonických kruzích po celé ČR velmi vysoko, je žádán na přednášky v osvícených městech (České Budějovice apod.) , kde debatuje s občany a vysvětluje proč je jeho práce spolu s osvícenou radnicí všeobecně označována jako Litomyšlský zázrak. Jen u nás v J. Hradci o tom jaksi nechceme slyšet a vlastně to ani nepotřebujeme, protože naše parta úředníků ví, jak to nejlépe udělat a poradí si vždy jen vlastními silami a zkušenostni…Vsadil bych se, že těm „našim" nic neříkají jména jako Pleskot, Sborwitz, Křivinka, Burian, Lábus, Přikryl, Hrůša, Pelčák, Květ, aj. a proto s nimi radši nekomunikují, aby se neztrapnili a volí osvědčený a zaběhaný způsob .....Hradečáci máte prostě smůlu! To vše se v Litomyšli a v dalších již osvícených a někdy tzv. Zdravých městech pochopitelně odehrává především za účasti městského architekta nejlépe nezávislého tzn. přímo z praxe na smlouvu s radnicí a také za opory odborné veřejnosti, který tady v J.Hradci prostě asi není potřeba.

Tak to funguje i v tomto směru dobře fungujícím historickém městě Žatci, které mimo jiné předběhlo jako další J. Hradec a stihlo v nedávné době právě i za účasti tohoto nezávislého architekta za necelé 2 roky připravit velmi náročnou dokumentaci pro přihlášení města do UNESCO …Tady v J.Hradci se to jen proklamuje… dává se to neustále do bodů strategického plánu, ale práce na tom nějak nezačala.

Kdy se už se konečně zástupci zdejší radnice, jak politické vedení tak i zodpovědní úředníci na vedoucích postech uvědomí, že na to bez skutečných odborníků v architektuře úprav historických center prostě sami nestačí a že je potřebné se porozhlédnout někdy také dále než jen do Děbolína . Stačí třeba jen do Kardašovy Řečice, kde se také rozhodovalo nedávno o podobě radnice za široké účasti občanů. A nebo pak do vzorové Litomyšle v rámci společenství Česká inspirace, ke které se hrdě J. Hradec také hlásí…a přitom uznat, že to dělají jinde lépe a za širšího fóra odborníků z řad občanů. Kdy už si konečně uvědomí, že tady jsou z vůle občanů a rozhodují o tom, jak nejlépe naložit s jejich společnými prostředky k jejich všeobecné spokojenosti.

Dejte už konečně něco Hradečákům nového, na co by mohli být pyšni a chlubit se známým .....Krýzovy jesličky, zámek a pár kostelů s kláštery prostě už dnes nestačí…

V Jindřichově Hradci 26.ledna 2016

Ing. Jiří Dluhoš

Autor je dlouholetý projektant rekonstrukcí památek, stavební histroik a dobrovolný památkář

(Text nebyl na autorovo výslovné přání nijak upravování ani krácen. Pozn. red.)