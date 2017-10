Neděle láká na vycházku městem či do kina

Jindřichohradecko/ANKETA/ - Ani poslední den týdne nemusíte trávit doma u televize. Podívejte se na naše tipy, kam se vydat za zábavou.

Výlov rybníka RožmberkFoto: Deník/ Lenka Novotná

Třeboň

Rybník Rožmberk

Výlov od 7 hodin



Jindřichův Hradec

Dny otevřených ateliérů

Dům gobelínů od 10 hodin



Jindřichův Hradec

Dny otevřených ateliérů

Muzeum fotografie

Komentované prohlídky jezuitské koleje od 10 hodin



Dolní Skrýchov

Dny otevřených ateliérů

Ateliér Josef Andrle od 10 hodin



Slavonice

Dny otevřených ateliérů

Spolkový dům, Ateliér DVAJA od 10 hodin



Maříž

Dny otevřených ateliérů

Ateliér Aleny Schulz od 11 hodin



Landštejn

Mezinárodní dny archeologie

Komentované prohlídky od 14 hodin



Jindřichův Hradec

Sraz u sloupu Nanebevzetí Panny Marie na nám. Míru

Komentovaná procházka městem od 15 hodin



Jindřichův Hradec

Kino Střelnice

Čarodějné pohádky III. od 15 hodin

My little pony film od 17.30 hodin

Blade Runner 2049 – 3D od 20 hodin



Dačice

Kino

Esa z pralesa od 17 hodin



Jindřichův Hradec

KD Střelnice

Senior klub od 17 hodin



Třeboň

Kino Světozor

My Little Pony od 17 hodin

Hora mezi námi od 20 hodin