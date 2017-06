Nohejbalisté Cepu jsou stoprocentní

Jindřichohradecko - Za další obhajobou titulu okresního přeborníka směle směřují nohejbalisté Sportklubu Cep.

Ilustrační foto.Foto: archiv Deníku

Dá se to konstatovat již po čtvrtém kole, jelikož tým si v soutěži opět počíná suverénně a v čele tabulky už má tříbodový náskok. Vytvořil si ho vítězstvím na půdě Sokola Suchdol nad Lužnicí, kde v přímém souboji o průběžnou první pozici tabulky vyhrál 5:1



Poražený celek předtím získal jen bod za remízu v Mezné, takže se k němu natěsno přiblížily třetí Jiskra Třeboň a čtvrtá Olympie Měšice. Páté kolo OP se hraje v sobotu 10. června, přičemž jako jeho hlavní tahák se jeví střetnutí Suchdol vs. Třeboň.



3. kolo: Mezná – Suchdol 3:3, Měšice – Cep 1:5, Třeboň – Veselí 6:0.

4. kolo: Suchdol – Cep 1:5, Třeboň – Mezná 5:1, Veselí – Měšice 0:6.



Další program (so 10. 6.): Měšice – Mezná (10:00), Suchdol – Třeboň (10:00), Cep – Veselí (14:00). (rop)



OP nohejbalistů

1. USC Sportklub Cep 4 0 0 21:3 6

2. Sokol Suchdol nad Lužnicí 2 1 1 15:9 5

3. Jiskra Třeboň 2 0 2 14:10 4

4. Olympie Měšice 2 0 2 12:12 4

5. SK Rapid Mezná 1 1 2 10:14 3

6. Lokomotiva Veselí nad Lužnicí 0 0 4 0:24 0