Nová hasičárna potěší hasiče i technické služby

Kardašova Řečice - Kolem tří milionů korun by se měla pohybovat částka, kterou řečická radnice zaplatí za výstavbu nové hasičárny.

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ v Kardašově Řečici bude mít novou hasičárnu. Momentka je z natáčení do soutěže Dobráci roku, kterou pořádá Český rozhlas Č. Budějovice.Foto: Deník/Lenka Novotná

Pokud se podle starosty města Petra Nekuta podaří vše správně připravit, mohlo by se nové zázemí pro hasiče začít stavět už ve druhé polovině letošního roku. "Jednu hasičárnu sice máme, ale v současné době už nám nevyhovuje - nejen kapacitně, ale také svým stavem. Stávající hasičárnu, která se nachází v blízkosti městského úřadu, plánujeme využít jako zázemí pro naše technické služby, kterým jejich stávající prostory taktéž nestačí. Výstavbou nové hasičárny vyhovíme oběma organizacím, hasičům i službám," vysvětlil starosta Petr Nekut.



Město se nyní pouští do demolice domu, na jehož místě by nové zázemí pro hasiče mělo stát. "Dům jsme koupili od ministerstva financí, byl v dezolátním stavu. Zároveň s demolicí vzniká projekt na novou stavbu pro hasiče," doplnil starosta.