Nový sběrný dvůr má otevřít na podzim

Jindřichův Hradec – Pokud bude dvůr u bývalé cihelny stačit, radnice zavře ten ve Václavské ulici.

Pohled na bývalou cihelnu v Jindřichově Hradci, kde již vyrůstá nový sběrný dvůr.Foto: VLP / Redakce

Do konce června by měl být hotový nový velkokapacitní sběrný dvůr u bývalé cihelny mezi sídlištěm Vajgar a Jitkou. Podle starosty města Stanislava Mrvky pokračují stavební práce podle harmonogramu, a tak by se sběrné místo mohlo otevřít už letos v podzimních měsících.

„Minimálně půl roku nebo rok necháme běžet oba dvory zároveň a budeme sledovat jejich vytíženost. Pokud bude tenhle nový dostatečně stačit, ten starý ve Václavské ulici zavřeme,“ vysvětlil Stanislav Mrvka s tím, že nový prostor pro odpad překonává ten nynější snad ve všech ohledech.

Na zřízení sběrného dvora získala hradecká radnice dotaci ve výši 10,5 milionu. Zhruba čtyři miliony doplatí město ze svého.