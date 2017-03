Nutriční specialisté ve školách chybí. Děti s dietou si obědy většinou nosí z domova

Jindřichohradecko – Podle vyhlášky z roku 2015 by školy, které chtějí nabízet ve svých jídelnách speciální jídelníček například pro celiaky, měli mít nutričního specialistu, který na správné hodnoty a sestavení pokrmů dohlédne. Většinou tomu tak ale není.

Pokud dítě se speciální dietou do některé školy chodí, stravování řeší rodiče se školou po domluvě většinou tak, že dítěti dají jídlo z domova a ve škole mu jej ohřejí, aby se mohlo naobědvat se svými spolužáky. Je tomu tak například i v Popelíně, což potvrdila ředitelka Lenka Macků. „Takového strávníka máme. Ale jídlo mu neposkytujeme. Rodiče si nosí jídlo z domu a v jídelně jej ohřejeme,“ informovala.

Stejně tak je tomu i v základní škole ve Studené, kde podle ředitele Libora Hrbka také dietu nikomu nevaří. „Máme dvě děti s bezlepkovou dietou, ty si přinesou jídlo připravené maminkou z domova a jídelna jim to ohřeje. Je o tom uzavřená smlouva mezi školou a rodiči,“ objasnil.

Děti se speciální dietou chodí také do 5. základní školy v Jindřichově Hradci. Jak uvedla zástupkyně ředitele Alena Mazancová, je jich ve škole několik. U některých velmi těžkých případů si dodávají obědy rodiče a kuchařky pouze jídlo v poledne ohřejí. U jiných dětí stačí pouze drobná úprava v jídelníčku, kterou školní kuchyně zajistí. Například místo knedlíků brambory. „Vše řešíme ke spokojenosti rodičů a dětí tak, aby se dítě oběda mohlo účastnit,“ říká.

Navíc město Jindřichův Hradec jako zřizovatel místních základních škol plánuje navázat spolupráci s nutričním specialistou tak, aby se ve všech hradeckých školách mohlo vařit i pro děti se speciálními dietami. Jak informovala vedoucí odboru školství Jitka Čechová, v době, kdy vyhláška určila, že školy bez nutričního specialisty tato jídla připravovat nesmí, bylo takového pracovníka obtížné sehnat, protože dotyčného muselo schválit ministerstvo a v Jihočeském kraji byl jediný. „Byla to opravdu komplikace,“ zmínila.

Nyní již ale tuto podmínku splňovat nemusí a školy si mohou zajistit specialistu vlastního. „Právě jsem to řešili s řediteli a budeme se snažit nutriční specialistku zajistit. Nemusí to být zaměstnanec školy, takže hledáme,“ říká Jitka Čechová. Specialista bude mít za úkol běžné receptury upravit pro speciální dietu, například bezlepkovou.

„Požadavků od rodičů sice není tolik, ale sama se přikláním k tomu, že bychom v tomto měli vycházet rodičům vstříc. Doba si to nese, dětí s dietami je čím dál víc. Chtěli bychom tuto možnost nabízet všude,“ dodala.

Město se sice obrátilo také na hradeckou nemocnici, která nabídla, že by speciální jídla do škol mohla být odtud dovážena. „Nakonec jsme se ale domluvili, že bude lepší, když se budou vařit přímo ve školních jídelnách,“ doplnila Jitka Čechová. Jak to ale bude s cenou takových obědů v hradeckých školách zatím není jasné. Podle vedoucí odboru školství by rodiče víc než za běžný oběd ale platit neměli.

Jitka Čechová dále upozornila na to, že s vařením speciálních diet jsou nejen legislativní, ale také technické problémy, protože se musí vše vařit odděleně. Školy, které například nemají zvláštní sporák pro přípravu speciálně upraveného jídla, mohou od města získat spotřebiče, které původně sloužily žákům v cvičné kuchyňce 1. základní školy. Nyní zde došlo k rekonstrukci a stále funkční sporáky byly vyměněny za varné desky. Kuchařky se navíc mohou těšit na další ročník speciálních kurzů vaření s Danielem Kopálem. Loni si s ním zkusily připravit zdravá jídla převážně z luštěnin, letos se zaměří právě na bezlepkovou dietu.