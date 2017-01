O chovatelské kroužky je čím dál větší zájem

Jindřichův Hradec – Za zvířátky do jindřichohradeckého Domu dětí a mládeže se v neděli odpoledne mohli vypravit i ti, kteří zdejší chovatelské kurzy běžně nenavštěvují. Konal se zde pravidelný den otevřených dveří.

Podle Jany Dvořákové, která oddělení přírody dříve vedla, je o tuto akci stále větší zájem. „Dělávali jsme jen dva, ale od loňska jsou dny otevřených dveří každý měsíc a lidé už je cíleně vyhledávají," vyzdvihla. Také zájem dětí o kroužky, při kterých se učí nejen starat o domácí mazlíky, ale kde se i dozví zajímavé věci o přírodě a její ochraně, v poslední době stoupá. „Když jsme před třemi roky začínali, chodilo asi dvacet dětí. Teď jich máme i s koňským kroužkem sedmdesát," říká.

Na zvířátka se sem přišla podívat i Veronika Šteflová, která do domu dětí chodí na kroužek kytary. "Na chovatelský zatím ne. Ale líbí se mi ta želva. Kdyby byla menší, chtěla bych jí domů," říká.

Kromě želv a hadů se v hradeckém domě dětí malí chovatelé starají také o různé druhy papoušků, ještěrů, o křečky nebo činčily. Chovají tady ale například i šváby. "Nejoblíbenější mezi dětmi je leguán Caesar a hodně populární je i korelák Kubíček," vypověděla Jana Dvořáková s tím, že si pak často děti pořídí i nějaké to zvířátko domů. "Často je to i záměr rodičů, aby si to všechno napřed děti vyzkoušely tady u nás a až poté jim domácího mazlíka povolí. A je pravda, že někoho to naopak odradí," zmínila.

Šimon Dvořák, který se do domu dětí přišel také podívat, by rád na kroužek chodil. „Zatím je na prvním místě sport. Ale až bude starší, tak určitě chodit bude," míní jeho maminka Veronika Dvořáková. Šimon ale už z domova ví, jaké to je, starat se o zvířátko. Doma chovají kromě psů také hady.

Jak dodala Jana Dvořáková, nyní je kapacita kroužků plná, ale v příštím školním roce nové členy rádi přivítají.