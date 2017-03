O osudu pivovaru by měla rozhodnout veřejnost

Jindřichův Hradec/ANKETA/ – Jak by se podle vás dal využít historický pivovar? Na to se Hradečáků bude ptát radnice.



Zabezpečovací práce na smutné ruině v sousedství zámku, za které město zaplatí kolem pěti milionů korun, by měly začít už v tomto týdnu. Součástí záchranných prací bude podle starosty Stanislava Mrvky také vyklízení prostor pivovaru.



„Zejména v západním křídle objektu došlo k úplnému zničení konstrukce krovu a také konstrukce horního dřevěného podlaží. Ohořelé prvky těchto konstrukcí o objemu několika desítek kubíků napadaly do nižšího, zachovalejšího poschodí,“ popsal. Doplnil, že než se město pustí do celkové rekonstrukce pivovaru, bude potřeba zjistit názor veřejnosti na to, jaké by vlastně objekt měl mít využití.

O kauze vyhořelého historického pivovaru jsme psali ZDE:





Podle Stanislava Mrvky je pravděpodobné, že vznikne jakýsi otevřený dotazník, který se bude Hradečáků ptát na využití pivovaru.



„Myšlenky, které v současné době máme, jsou různé. Asi by bylo potřeba zřídit zde velký sál, protože Střelnice už nevyhovuje, a osobně bych zde rád zachoval tradici a líbil by se mi tu městský minipivovárek. Pivovar je ale velký a je v něm spousta místa,“ uvažuje.