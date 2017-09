OBRAZEM: Festival zdraví byl hlavně o srdci

Třeboň - Jihočeský festival zdraví se v Třeboni koná již řadu let.

Letošním podtitulem festivalu zdraví v lázeňském městě bylo motto "srdeční záležitost". Každý si pod tím mohl představit něco jiného a vybrat si to své "srdeční". Program na Masarykově náměstí odstartovala přehlídka vystoupení tanečníků z klubu Break the rules, kteří za své umění sklidili zasloužené ovace. Následovalo slavnostní zahájení, při kterém došlo ke křtu nové knihy Zdeňka Lyčky Na kajaku z Černého lesa do Černého moře. Poté se na pódiu střidali vystupující, mezi kterými nechyběli taekvondisté z Třeboně, skupina Trnky Brnky nebo hamerští Soptíci - malí hasiči. Vystoupily také mažoretky nebo bavorská hudební kapela.

A co by to bylo za festival zdraví bez možnosti nechat si vyšetřit například krevní tlak či míru tuku v těle. Na tradičním trhu si navíc příchozí mohli zakoupit nejrůznější zdraví prospěšné sirupu, bylinky či tinktury. Kdo chtěl, mohl přispět také místní charitě nebo Hospicové péči sv. Kleofáše Třeboň.