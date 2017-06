OBRAZEM: Muzeum čs. opevnění slavilo

Klášter - Čtvrt století od založení si o víkendu připomnělo Muzeum čs. opevnění Klášter, které provozuje Miloslav Sviták.

Zájemci se tak mohli podívat na to, co nejstarší muzeum čs. opevnění v jižních Čechách nabízí. Zpřístupněny byly dva vyzbrojené a vybavené objekty opevnění, kterými zájemce provedl sám provozovatel. "Je to neuvěřitelné jak ten čas letí," podotkl Miloslav Sviták.