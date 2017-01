OBRAZEM: Prvňáčci si pro vysvědčení přišli do muzea

Jindřichův Hradec - Děti si dnes ve školách převzali pololetní vysvědčení. Nejvíc se na něj těšili prvňáčci.

Pro prvňáčky z 5. základní školy v Jindřichově Hradci mělo předávání vysvědčení o to slavnostnější nádech, že se odehrálo před zraky jejich rodičů a prarodičů v historických prostorách refektáře Muzea fotografie a moderních obrazových médií.

Na pololetní prázdniny si děti musejí počkat až do pátku, kdy se mohou vypravit například do jindřichohradeckého bazénu. Tam na ně od 10 do 13 hodin čeká spousta her a soutěží a navíc děti v doprovodu dospělých budou mít vstup zdarma. Hned v pondělí pak začnou školákům týdenní jarní prázdniny.