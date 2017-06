OBRAZEM: Třeboňáci si užili město jinak

Třeboň - Březanova ulice v Třeboni a přilehlé dvorky byly od sobotního dopoledne plné lidí, kteřé se přišli podívat, jak se dá Zažít Třeboň jinak.

Podle úsměvů, které byly vidět na jejich tvářích, se vše vydařilo na výbornou.

Spokojená byla i Jana Soukupová, která se přišla původně podívat s dětmi jen na divadelní představení, na které je pozvala kamarádka. "Líbí se nám tu moc. Je fajn, že se lidé mohou všeho účastnit, vyzkoušet si to," komentovala dění a dodala, že pro děti bylo například zajímavé podívat se mikroskopem na řasy u stanoviště mikrobiologického ústavu. "Je to hned jiné a zajímavější, než když jen od někoho slyší, že nějaké řasy ve vodě jsou. Takhle je mohly i vidět," vyzdvihla.

Její dcerka Stázinka i neteř Jana a synovec Tomáš si kromě bádání mikroskopem vyzkoušeli také balancování se šavlí, kterému je učily členky třeboňského tanečního souboru Red Rose Tribe. Právě tento soubor měl kromě svých vystoupení v Březanově ulici i workshop, kde si příchozí mohli vyzkoušet nejen zmíněné balancování se šavlí, ale i další prvky jejich tance.

Komu byla bližší "latina", mohl si vyzkoušet třeba salsu díky členům taneční skupiny Salsa Escuela. Ti zde kromě vystoupení zájemce naučili pár rychlých tanečních kroků. Ti, kteří mají raději něco víc adrenalinového, mohli se nachat inspirovat vystoupením akrobatů na slackline natažené přes náměstí. Ve výšce tam předváděli neskutečné kousky. Každý, kdo chtěl, si pak vše mohl vyzkoušet v Březanově ulici v bezpečné výšce půl metru nad zemí.

Zažít Třeboň jinak se líbila i paní Alici z Třeboně, která se vypravila také s dětmi. "Je to lepší, než ty klasické trhy a akce, co se tu konají. Ty jsou už možná trochu okoukané a komerční. Tady je super, že se mohou všichni zapojit. My jsme dnes vynechali i oběd a budeme taky ochutnávat. Také je prima, že výtěžek půjde na dobročinné účely. Je to taková romantika s těmi dvorky," vypověděla.

Právě občerstvení u jednotlivých organizací, které měly v Březanově ulici svůj stánek, bylo společně s knižním a "hadrovým" bazárkem jediné zpoplatněné symbolickým nebo i dobrovolným poplatkem, vystupující se zapojili bez nároku na honorář a jak dodala Miloslava Jelonková z odboru kultury a cestovního ruchu třeboňského úřadu, většinu chystali z vlastních zdrojů. Výtěžek pak poputuje například pro Nadační fond pro vydru nebo do Hospicové péče sv. Kleofáše.

"Ráno tady bylo narváno, ulice byla úplně ucpaná. Považujeme to za úspěch. Je to opravdu něco jiného. Je to to, co jsme chtěli," vyzdvihla Miloslava Jelonková, která by byla jedině ráda, kdyby se akce stala tradicí. "Když jsme to začali chystat, tak jsem slyšela jen to, že to nepůjde, že nikdo nic zadarmo předvádět nebude, že spolu přece lidi už nemluví. Ale jak je vidět, když se to zkusí, může to dopadnout takhle krásně," usmívala se s radostí z toho, že všichni, kdo se do příprav zapojili, spolu začali komunikovat, domlouvat se.

"Doufám, že ta spolupráce bude pokračovat dál. To je to, o co nám šlo," zmínila. Důležité podle ní bylo především to, aby vystupující měli nějaký vztah k Třeboni. Přijel například i folklorní soubor Úsvit z Českých Budějovic, ale i v něm je Třeboňák. "Hodně jsme to řešili, jak to pojmout, ale bylo pro nás nakonec důležité, aby vždy v souboru byl nějaký Třeboňák, nebo někdo, kdo má k Třeboni vztah," vysvětlila Miloslava Jelonková.

Zapojila se tak například i TJ Jiskra Třeboň a jak doplnil Stanislav Koranda, do Březanovy ulice přivezli na vyzkoušení chůdy, šachy a veslařský trenažer. "Vítám hlavně to, že vůbec lidi vylezou ven," smál se. U jeho stanoviště s chůdami bylo celý den také hodně živo. "Sice to zkoušejí i děti, naučí se to tady tak tři z pěti, ale většinou nachytám dospělé. Ti si sem chodí zavzpomínat, zkusit chůdy třeba po čtyřiceti letech," popsal.