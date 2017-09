OBRAZEM: V galerii najdete místo obrazů houby

Třeboň - Tradiční podzimní výstava živých hub, ale také jejich fotografií, je právě k vidění v zámecké galerii v Třeboni.

Mykoložka Libuše Kotilová kvůli unikátní výstavě vyráží každý den do lesa, aby expozici zásobovala stále čerstvými kousky. K vidění je tady na dvě stovky druhů hub od těch nejznámějších, až po takové, o kterých jste možná ani neslyšeli. Najdete tady hřiby, křemenáče, holubinky, lišky, ryzce, bedly, ale také různé druhy chorošů. K vidění jsou tady ale i jedovaté muchomůrky či závojenka olovová.

Součástí výstavy je také mykologická poradna, kde Libuše Kotilová zájemcům pomůže určit houby, které v lese našli, ale jejich druhem si nejsou jistí. "Rádi uvítáme, pokud se najdou houbaři, kteří na výstavu k obměně donesou vše, co v lese najdou," dodala. Výstava bude otevřena denně od 10 do 12 a od 13 do 17 hodin až do 24. září.