OBRAZEM: Ve Starém Městě hráli na koledy divadlo

Staré Město pod Landštejnem - Česko zpívá koledy se vydařilo nad očekávání dobře ve Starém Městě pod Landštejnem.

Nadšení po středeční akci Deníku Česko zpívá koledy panovalo také ve Starém Městě pod Landštejnem, kde si do kostela Nanebevzetí Panny Marie přišla zazpívat koledy bezmála stovka místních. „Bylo to úžasné, vydařilo se jak zpívání, tak i divadelní Vánoční příběh, který zahrály místní děti. Oproti předchozím rokům to byla opravdu vydařená akce," vyzdvihla starostka Alena Šindlerová.