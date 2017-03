Oprava sídliště je běh na dlouhou trať, ví starosta

Suchdol nad Lužnicí – Suchdolské sídliště 9. května již delší dobu čeká na to, až zde dojde k opravám chodníků, silnic, celkovému zkrášlení nebo třeba k vybudování hřiště pro děti.

Sídliště v Suchdole nad Lužnicí. Ilustrační foto.Foto: Deník/Stanislava Koblihová



Jak informoval starosta Luboš Hešík, studie na revitalizaci sídliště byla schválená již loni v polovině roku, kdy se město pokusilo udělat výběrové řízení. „Nakonec jsme v radě neodsouhlasili nejvýhodnější nabídku a vrátili jsme to zpět do zastupitelstva,“ zmínil starosta a vysvětlil některé důvody. „Na sídlišti jsou panelové komunikace, takže bychom měli vyřešit i otázku, zda panely vytrhat, nebo je ponechat. Druhá věc je, že nebyly provedené kamerové zkoušky kanalizace,“ uvedl.

Soutěž tak bude město vypisovat znovu a ve větším rozsahu, bude požadovat právě i posouzení komunikací a vodohospodářské infrastruktury. S tím se ale pojí i otázka financí. Předpokládaná hodnota díla tak bude vyšší.

Luboš Hešík si již zjišťoval, že v rámci dotačních programů má ministerstvo pro místní rozvoj na regeneraci sídlišť vyčleněny zhruba čtyři miliony na jednoho žadatele, dohromady asi 52 milionů na celou republiku.

„To jsou minimální peníze. My nyní nevidíme možnost, kde hledat dotační tituly. Budeme muset tu cenu nějak rozdělit,“ uvažoval s tím, že opravy komunikací bude nutné dělat zvlášť s přispěním určité dotace, infrastrukturu pak z jiné a stejně tak i dětské hřiště. „Nejde to zkrátka pojmout najednou z jednoho zdroje. Je to běh na dlouhou trať,“ konstatoval.

Kdy by se tedy práce ne obnově sídliště měly rozjet, je otázkou budoucích jednání. „Je to spíš o tom, udělat to precizně, než abychom to udělali honem rychle,“ míní Luboš Hešík.