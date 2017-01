Opravy části Václavské ulice potrvají tři měsíce

Jindřichův Hradec - Nejméně čtvrt roku má podle plánů radnice trvat rekonstrukce první části dopravně důležité ulice poblíž centra Jindřichova Hradce.

Hned v prvních měsících nového roku čeká řidiče největší letošní zásah do jindřichohradecké dopravy. Radnice totiž rozhodla, že je potřeba opravit část Václavské ulice.

Podle starosty města Stanislava Mrvky vedly k rozhodnutí o rekonstrukci právě v této době hned dva důvody. „Prvním z nich je skutečnost, že na začátku roku vysoutěžíme lepší cenu. Opravy nás takhle vyjdou na 7,5 milionu korun, zatímco později během roku by to mohlo být třeba o dva nebo tři miliony víc. Druhý důvod je také prostý – chceme mít první etapu opravy hotovou do začátku turistické sezony," uvedl.

Plánovaná rekonstrukce má trvat minimálně tři měsíce. První etapa rekonstrukce zahrnuje část ulice mezi kovárnou a odbočkou na malé parkoviště pod nemocnicí. Mezi práce, které se mají provést, patří kromě úprav povrchu silnice také kompletní výměna kanalizace a rozvodů.

Starosta Mrvka přiznává, že opravy se kromě běžného provozu také výrazně dotknou MHD. „Obsluha Nežárky a dalších lokalit bude mnohem komplikovanější. Řešit ji budeme objížďkami kolem kasáren a nemocnice. Největší dopad budou mít opravy na Vídeňskou ulici," dodal.