Otevře sběrný dvůr u cihelny už v říjnu?

Jindřichův Hradec - Pro spuštění nového dvora je potřeba sehnat kontejnery a vyřídit papírování. To se má povést do konce září.

Takto vypadalo prostranství, kde vzniká nový sběrný dvůr, koncem loňského roku.Foto: archiv MěÚ J. Hradec

Co nejdřív by radnice ráda vyřídila zakázku na kontejnery do nového sběrného dvora, který vzniká na okraji sídliště Vajgar – v lokalitě označované jako „u cihelny“.



„Kromě kontejnerů, na něž rada města vypsala veřejnou zakázku, závisí otevření nového dvora také na kolaudaci, která by se měla odehrát na přelomu srpna a září. Vzniknout také musí nájemní smlouva mezi městem a Službami města, které budou dvůr provozovat,“ uvedla místostarostka Petra Blížilová. Služby města následně musí zažádat o schválení provozního řádu.



Pokud se vše podaří vyřešit včas, otevře dvůr už na začátku října. Stávající sběrný dvůr ve Václavské by byl otevřený souběžně s ním až do konce letošního roku, pak by měl natrvalo zavřít.