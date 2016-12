Otužilci se k vodě museli prosekat

Velký Ratmírov - Po několika letech bez ledu si tentokrát museli otužilci ve Velkém Ratmírově k vodě prosekat.

K Lihovarskému rybníčku ve Velkém Ratmírově se dnes sjeli příznivci otužování i ti, kteří jen symbolicky chtěli ze sebe spláchnout končící rok v jeho chladné vodě. Po několika letech, kdy teploty o Vánocích nebyly příliš zimní, tentokrát přišly ke slovu sekyry a silné ruce. Nejprve bylo totiž potřeba v přibližně osm centimetrů silném ledu vysekat dostatečně velký prostor, aby měli otužilci kam ponořit svá těla.

Mezi příznivce koupání v kterékoli roční době patří i Máša Hromadková, která byla jedinou ženou, jež se odvážila vkročit do rybníčku. "Začínala jsem tady někdy v roce 2003, pak jsem měla chvíli pauzu, ale teď už zase asi čtyři roky chodím pravidelně," popsala poté, co se po vánoční koupeli v ledové vodě převlékla do teplého županu. "Letos jsem se rozmýšlela, jestli pojedu, už nebydlím v Hradci, ale mám to kousek dál. Ale nakonec jsem si to přece nemohla nechat ujít," smála se.

Ratmírovské vánoční koupíní už 19 let organizuje Karel Zíma, který se otužuje od dětství. "Maminka i táta byli sportovně založení, celá rodina jsme se ráno sprchovali studenou vodou. Já když jednou nechtěl, táta mě v legraci osprchoval rovnou v pyžamu," zavzpomínal s úsměvem otužilec. A jeho rada pro ty, kteří by se třeba příští rok chtěli přijet do Velkého Ratmírova na Štědrý den také vykoupat?

"Nic složitého na tom není. Je to krátká doba, než aby se prochladilo tělesné jádro. Takže stačí každé ráno trénovat ve sprše," naznačil. Nejprve je dobré pustit si vodu teplou, poté studenou. "A nezačínat hned na celé tělo, ale nejdřív jednu nohu, pak druhou, potom jednu ruku, pak druhou a potom třeba záda a tak dále. Když si to rovnou pustíte studené na tělo, může vás to odradit," upozornil Karel Zíma. Dodal, že kdo má možnost koupání ve volné přírodě, měl by chodit brzy od jara až dlouho do podzimu. A příští rok může zkusit ratmírovský rybníček.

"Určitě budeme v téhle tradici pokračovat," ujistil Karel Zíma. Příští ročník tak bude jubilejní dvacátý.