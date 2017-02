Parkoviště pod poliklinikou se má rozšiřovat

Jindřichův Hradec - Více místa pro auta v zatáčce pod poliklinikou slibuje radnice. Parkoviště chce rozšířit i do svahu.

Parkoviště pod poliklinikou ve Václavské ulici v J. Hradci.Foto: Deník/Petra Lejtnarová

V návaznosti na rekonstrukci Václavské ulice, která by měla vypuknout už ve středu 1. března, by hradecká radnice chtěla rozšířit parkovací prostor v zatáčce pod poliklinikou. Podle vedoucího odboru rozvoje Vladimíra Krampery je v letošním rozpočtu vyhrazena částka 150 tisíc korun na zpracování projektové dokumentace.

„Pokud se projekt stihne připravit, mohli bychom na parkovišti začít pracovat už letos na podzim, až skončí sezona. Zasáhli bychom tam do svahu bývalých zahrad, udělali další řadu a případně o půl úrovně výš ve svahu minimálně další řadu," popsal Vladimír Krampera.

S případnou přístavbou parkovacích míst do úrovně svahu jsou ovšem podle šéfa odboru rozvoje Vladimíra Krampery zatím problémy. „Oslovili jsme vlastníky zahrad na parkovištěm a zatím k tomu mají trochu odpor. Bojí se, že by se jim snížil komfort. První reakce byla záporná, ale třeba se nám to ještě podaří vyjednat. Pokud ne, pak budeme zvětšovat jen spodní úroveň," vysvětlil.