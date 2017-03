Pátrání po diamantech a figury z betléma v životní velikosti

Jindřichův Hradec - Osm nových výstav na letošní rok chystá Muzeum Jindřichohradecka. Lidé navštíví Afriku, první světovou válku i malebná zákoutí města u Vajgaru.



Už příští čtvrtek se otevřou brány Muzea Jindřichohradecka, aby instituce přivítala své první letošní návštěvníky. Podle etnografky Alexandry Zvonařové zahájí sezonu výstava Afrika hravá. „Návštěvníci si až do konce roku budou moci prohlédnout kolekci afrických hraček ze sbírky Národního muzea, Náprstkova muzea asijských, afrických a amerických kultur. Podívají se také do africké chýše a děti si budou moci prolézt stolovou horu s ukrytými jeskynními malbami a vyzkoušet si hledání diamantů v písku,“ popisuje etnografka a kurátorka výstavy.



Slavit se letos bude významné výročí 220 let od založení Landfrasovy – největší mimopražské – tiskárny, a to výstavou Nebeklíče od Landfrasů. „Podtitul výstavy, knižní bestsellery 19. století, láká návštěvníky, aby přišli nahlédnout do titulů knih pro nejširší lidové vrstvy, které tvořily základ produkce tiskárny a jádro jejího obchodního úspěchu,“ vypráví odborná knihovnice muzea Štěpánka Běhalová.



V době adventu se vrátí také festival betlémů s názvem Jindřichohradecké JINoHRÁtky aneb Dejte děti do jeslí, tentokrát se sochami v životní velikosti vytištěnými na 3D tiskárně podle figurek z Krýzových jesliček, známého největšího mechanického betlému. „I mechanismus bude kopírovat ten Krýzův a návštěvníci si budou moci sochy sami rozpohybovat,“ sdělila autorka projektu Marie Hazuková.



Co se chystá:

Afrika hravá

výstava

30. března – 31. prosince



Inter arma silent musae?

výstava mapující tvorbu vojáků hradeckého 75. pluku na italské frontě

6. dubna – 23. července



Velikonoční veselice

15. dubna



Orbis Pictus: Evropa

nekonečné plátno k dotvoření návštěvníky

4. května – 9. července



První světová válka

výstava fotografií

18. května – 31. prosince



Muzejní noc (téma Afrika)

26. května



Nebeklíče od Landfrasů

výstava k 220 letům největší mimopražské tiskárny

3. srpna – 31. října



Jindřichohradecká zastavení

výstava Jana Autengrubera

9. listopadu – 6. ledna