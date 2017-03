Peníze do škol. Opraví koupelny a zaplatí nový nábytek

Jindřichův Hradec – Další dvě veřejné zakázky na opravení a dovybavení místních škol a školek vypsala v tomto týdnu radnice.

Ilustrační fotoFoto: David Hanykýř



První ze zakázek se zabývá opravami dvou hygienických zařízení pro učitelky na odloučeném pracovišti 3. mateřské školy. Vyměnit by se zde za 200 tisíc korun mělo všechno – od rozvodů přes dlažbu až po výmalbu.



Druhá z vypsaných zakázek se podle starosty Stanislava Mrvky týká nákupu nového nábytku do 1. základní školy. „Do učebny zeměpisu přijdou nové stoly a židle a do jazykové učebny nové stoly. Celkem plánujeme pořídit 27 stolů a 30 židlí, připraveno máme 128 tisíc korun,“ řekl.