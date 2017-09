Pěší budou chodit po bezpečnější lávce

Dačice - V místní části Dačic ve Velkém Pěčíně vymění konstrukci lávky.

Lávku ve Velkém Pěčíně čeká rekonstrukce.Foto: MÚ Dačice

Dačičtí radní vybrali firmu, která provede rekonstrukci lávky pro pěší ve Velkém Pěčíně. Výběrové řízení bylo úspěšné až napodruhé, do prvního kola nebyla totiž doručena žádná nabídka.

Jak vysvětlil starosta Karel Macků, účelem této stavby je náhrada stávající lávky novou konstrukcí. "Na mostě bude samozřejmě umístěno zábradlí se svislou výplní," podotkl a dodal, že v těsné blízkosti lávky budou také osazeny tři stožáry veřejného osvětlení, z toho dva na pravém břehu řeky z obou stran lávky pro osvětlení přechodu pro chodce a jeden na levém břehu. Práce by měly začít již v září a po nové lávce by pěší měli začít chodit na jaře příštího roku. Jak upřesnil starosta, radní již rozhodli o uzavření smlouvy s firmou Swietelsky stavební s.r.o., která práce provede za 1 457 166 korun bez DPH do 30. března 2018.