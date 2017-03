Petice za osud náměstí nese 865 podpisů

Jindřichův Hradec - Podpisová akce iniciativy „Je to i tvoje město" je u konce. Kvůli počtu hlasů se peticí musí zabývat vedení města.

Celkem 865 lidí podepsalo petici proti úpravám náměstí Míru tak, jak je navrhla radnice.Foto: Deník / Hudec Adam



Anulujte výsledky veřejné ankety a zahajte korektní diskuzi o nové podobě tak významného veřejného prostranství, jakým je náměstí Míru. To říká petice pod hlavičkou „Je to i tvoje město“, kterou od 24. února do 20. března podepsalo dohromady 865 signatářů. Protože petici podepsalo více než 0,5 procenta zletilých obyvatel města, bude se jí muset zabývat zastupitelstvo.

K tématu úprav náměstí se na jednání zastupitelů ve středu tohoto týdne dlouze vyjádřil starosta Stanislav Mrvka. „Nelíbí se mi, že kolují lži. Například není pravda, že bych nekomunikoval se zástupcem komory architektů,“ řekl a předčítal zastupitelům úryvky z dopisů a e-mailů, které si vyměňoval s odborníky. Záznam celého jeho vyjádření je k nalezení ve videozáznamu z jednání zastupitelů na oficiální webové stránce města.



Ohledně petice Stanislav Mrvka ve čtvrtek dopoledne sdělil: "Zatím se mi žádný výstup nedostal do rukou, takže petici prozatím nemůžu komentovat. Samozřejmě se jí ale budeme zabývat."

