Petr Janda: První koncert se nesmí zkazit

Jindřichův Hradec - V sobotu zavítá do Jindřichova Hradce legendární kapela Olympic a odstartuje své letošní koncerty.

Olympic v Jindřichově HradciFoto: Josef Böhm

A jak se frontman kapely Petr Janda těší na první letošní koncert a co říká na medaili od senátorů?

V listopadu minulého roku jste pořádali několik koncertů unplugged, na kterých s vámi vystupovali i hosté. Jak jste si netradiční koncerty užili?

Koncerty Plugged-Unplugged byly úžasné. Bylo nám líto, že to končí, proto jsme jich na letošní rok několik přidali. Slyšet známé písně v jiných aranžmá je vždycky zajímavé. Navíc se můžeme pochlubit nádhernou scénou.

Vloni v říjnu jste vystoupil v Bostonu na Berklee College of Music ve Spojených státech amerických, kde jste si zahrál s místními talentovanými studenty. Jak hodnotíte práci s nimi?

Koncert se studenty největší a nejslavnější konzervatoře světa byl opravdu zážitkem. Týden jsme společně zkoušeli přímo ve zkušebnách školy a v neděli se konal vyprodaný koncert. Taková akce je snem každého muzikanta, škoda, že to přišlo až teď. Celý koncert je natočen a doufám, že ho televize odvysílá. Obsahuje moje písně, některé zpívám já, některé pak student David anglicky. Má to úžasnou atmosféru a věřím, že se to bude hodně líbit.

Také jste v říjnu převzal Stříbrnou pamětní medaili od Senátu České republiky udělovanou významným osobnostem. Jak jste na ocenění reagoval?

Senát mě překvapil. Nikdy jsem za celý život neobdržel podobné vyznamenání, nejsem na to prostě typ. Celý ceremoniál se nesl v opravdu slavnostním duchu a pak následoval raut. Bavil jsem se s lidmi, se kterými by se mi to normálně těžko podařilo. Bylo to fajn. Potěšilo mě to.

Jak bude vypadat rok 2017 u kapely Olympic? V květnu jste pokřtili desku Souhvězdí romantiků. Mohou se fanoušci těšit na další?

Letos žádná řadová deska nevyjde. Vyjde nějaká nová bestofka a nejspíš i DVD z Bostonu. Také se mohou fanoušci těšit na limitovanou sérii podepsanou členy skupiny, která bude obsahovat tři vynily Souhvězdí v pěkném obalu. Ještě se chystá moje sólová bestofka. Příští rok zřejmě natočíme novou řadovou dvacátou první s pracovním názvem Ultra.

Jaký bude sobotní koncert v Jindřichově Hradci?

Koncert bude v pohodě, bez křeče, jedna písnička za druhou v krásných aranžmá, s houslemi, ještě jednou kytarou a s flétnou či saxofonem. Rozhodně se na ten koncert hodně těšíme, bude letos první a ten se nesmí zkazit.



Lucie Schmiedová