Po dobu oprav dvora zlevní radnice Jitřenku

Jindřichův Hradec – Od nadcházejícího pondělí už řidiči nezaparkují pod Muzeem fotografie. Práce potrvají až do konce května.

Od 13. března bude parkoviště ve dvoře jezuitské koleje v J. Hradci kvůli rekonstrukci, v důsledku které se sníží kapacita, zavřené.Foto: VLP / Novotná Lenka



Jako mávnutím kouzelné hůlky zmizí na sto neplacených parkovacích míst v centru. Během téměř tříměsíční přestavby dvora pod muzeem na placené parkoviště se město rozhodlo zlevnit parkování na Jitřence. Do konce května zde tedy řidiči budou mít první čtyři hodiny zdarma a za každou další započatou hodinu zaplatí pětikorunu.



To místostarosta Bohumil Komínek považuje za velmi vstřícný krok. „Diskutovalo se o tom, ať uděláme parkování na Jitřence úplně zdarma. Nemyslím si, že úplně zdarma je dobře, nechceme, aby tam auta zůstávala stát třeba celé dny,“ řekl.



Po dokončení stavebních prací ve dvoře pod muzeem, které jsou plánované od 13. března do konce května, by se Jitřenka měla vrátit zpátky do původního režimu parkovného.